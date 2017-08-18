教改論壇批蔡政府 故意把媽祖打扮成日本A片女主角
教改論壇18日召開記者會，台灣大學名譽教授黃光國批評，總統蔡英文在今年3月接任中華文化總會會長後，在9日即以「媽祖林默娘」為主題，舉辦「Hello, Miss Lin跨界女神數位遶境展」，還在今年台北燈節將媽祖設計成日本動漫人物，「根本是在開媽祖玩笑」。
教改論壇18日舉行「當文化台獨遇上文化中國－中國神大戰日本鬼」記者會，黃光國在現場呈現台北燈節的媽祖圖像，認為將媽祖打造成動漫人物的作法，「是故意把媽祖打扮成日本A片女主角」，失去信仰的莊嚴與神聖性。
黃光國提到，媽祖信仰來自於福建泉州，闢祐先民，但在這兩場活動，看到媽祖被當成文創產業在消費，看的出來文化總會的目的，是在於將台灣與大陸媽祖文化節劃分界線，但過去我們看到大陸將媽祖當作文化符號，多認為沒有宗教意涵，如今台灣將媽祖打造成日本漫畫人物，讓人無法認同。
黃光國另也指出，位於屏東的高士神社，在二次大戰期間廢棄，於2015年由日本人捐贈所興建，恢復日式建築及神社的做法是「媚日」；諸多行為呈現執政黨的目的在於追求「文化台獨」，以去除台灣作為「文化中國」的本質。
(旺報)
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