公有停車場月票排6年等不到 中市交通局擬改抽籤制

台中市西區府後街與康樂街口的公有府後街地下停車場，目前後補第一的民眾竟已排隊長達6年。（盧金足翻攝）

台中市府交通局研議改革制度，希望明年起逐步調整全市公有停車場月票均採抽籤制，讓需求者享有更公平使用停車場的權利。（盧金足翻攝）

台中市西區府後街與康樂街口的公有府後街地下停車場，自91年起迄今月票發售採登記排隊制，由於臨近住宅區與法院地檢署等公部門，退購月票人數稀少，目前後補第一的民眾竟已排隊長達6年，停車場形同部份人士專用。對此，交通局研議改革制度，希望明年起逐步調整全市公有停車場月票均採抽籤制，讓需求者享有更公平使用停車場的權利。

交通局長王義川表示，府後街地下停車場月票發售方式長年以來採登記排隊制，也就是必須有缺額才能遞補，而販售名額早在幾年前就已額滿。

由於停車場臨近住宅區與法院地檢署等公部門，退購月票人數很少。目前第一順位的候補者是在100年1月27日辦理登記，至今已等了6年還等不到，停車場形同部份人士專用的局面。

截至今年8月統計，該停車場登記欲購買月票候補人數高達894人，凸顯月票發售制度已出現問題，許多候補者也陸續向交通局抗議，希望儘速改變這種不公平的情況。

王義川強調，該停車場月票自91年啟用以來，月票價格始終維持每張每月600元，105年因應市場供需，調整為每張每月1200元，不料卻遭部分使用者反彈，且向法院提告。

「即使月票調為每張每月1200元，排隊等待的民眾仍將近900人！」他質疑這種大量人潮排隊制度既沒效率、也不合理，交通局試著改革月票購買制度，同樣也遭到既有使用者的反彈，向法院提告。

王義川強調，「對的事，就應該堅持！」民主社會每個人都有表達意見的權利，交通局予以尊重，雖然這項改革會影響既有的使用者，但公眾利益應放在個人利益之前，市府堅持做對的事，改革之前也都一再宣導溝通。

市府表示，遺憾的是，部分既有月票持有者仍不斷地提出訴訟，自105年5月迄今已有三案民事訴訟、一件假處分及兩案行政訴訟，目前部分案件仍進行中。其中，民事訴訟1件、行政訴訟1件、假處分1件均已判決市府勝訴。若其他訴訟案於今年底前有確定判決結果，交通局預計自107年逐步調整本市公有停車場月票販售方式，一律改為抽籤制。

王義川認為，公有停車場是公共造產物，每個市民均應享有公平使用的權利，但基於各停車場區位、特性不同，各停車場的停車管理策略也不盡相同，這是一般停車場收費管理的常態。制度的調整應兼顧民眾權益，交通局會在此前提下，維護多數公眾的利益。

(中時)