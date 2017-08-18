北市員警遭羈押 長官遭連帶處分
北市信義警分局朱姓偵查佐，因涉嫌開設賭場、贓槍等案件，桃園地檢署檢察官昨率市調處及市警局政風室人員，至朱員新北市住處及辦公處所實施搜索，並以涉嫌貪瀆及洩密等罪嫌移送桃園地檢署，桃園地院今(18)日下午裁定朱員羈押禁見。
信義分局表示，經檢方調查，賭場從未於轄內經營，為朱員個人行為，並沒有結構性貪瀆問題，除全力配合地檢署積極偵辦外，今獲知羈押結果後立即召開考績會審議，依照「警察人員人事條例」規定，將朱員予以停職處分，偵查隊小隊長及隊長因監督不周，各予以記過2次，分局長記過1次處分。
信義分局強調秉持絕不護短、不庇縱，除惡務盡精神，依法究辦，並從嚴從速追究涉案員警行政責任及相關人員考核監督不周責任，以期維護警察優良風紀形象。
台北市警局也要求各單位全面針對轄區職業性賭場及色情場所全力規劃加強查察取締，宣示全力掃蕩風紀誘因場所的立場，同時加強員警考核，對於有風紀顧慮、不適任者，全面檢討，及時調整職務，以防止風紀弊端發生。
(中時)
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