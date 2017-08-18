籲低頭族抬頭看路 中市首設警示看板
「低頭族」走路、開車時滑手機險象環生，市府在商圈及市府周遭豎立「路上行走、勿用手機」警語看板，繪製民眾邊走邊滑手機，過馬路時恐釀交通意外圖示，交通局表示，試辦提醒用路人，效果奏效將擴大到全市商圈及學校等地。
很多人邊走路邊滑手機，低頭族變馬路殺手，市府不鼓勵民眾當低頭族，站在維護交通安全的立場，率先在新光三越、大遠百等人潮較密集處，在十字路口試辦設置警示牌，提醒民眾先過馬路，再使用手機。
交通局表示，目前在新光三越和大遠百百貨商圈範圍，即惠中路、惠來路及市政北七路各路口高掛看板提醒用路人，看板寫上「路上行走、勿用手機」警語，還參考國外的看板圖形，設計民眾持手機，易撞及汽車的三角形畫面，簡單明瞭。
很多民眾不只行走時，連開車或騎乘機車，停等紅燈時的短暫時間，也會拿出手機查看，交通局提醒，不要為了滑手機，造成害己傷人的憾事。
警察局針對開車騎車使用手機、電腦或其他相類功能裝置者依法取締，今年1月起至8月17日止，已取締汽、機車駕駛人1248件違規案。
至於行人手持使用行動電話，現行法規尚未對此行為訂有處罰規定，不過，道路交通管理處罰條例對於行人部分違規行為仍訂有罰則等，例如違規穿越道路、不遵守交通號誌等，均有明文得以規範。
(中時)
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