兒盟批前瞻公托計畫 無力解決龐大托育需求

兒童福利聯盟文教基金會18日召開記者會，批評政府計畫在未來4年增設1440個公托名額，公托覆蓋率不到1％，廣大的育兒需求無法被滿足。（記者李侑珊攝）

立法院將在下周審查前瞻計畫預算，但衛福部在上個月所提出的「前瞻公托計畫」中，宣稱要提供平價、普及的托育服務，但投入在因應少子化策略的經費，僅占前瞻第一期預算的1.8%；此外，台灣目前2歲以下幼兒有40萬人，即便政府計畫在未來4年增設1440個公托名額，公托覆蓋率不到1%，廣大的育兒需求無法被滿足。

兒童福利聯盟文教基金會18日召開記者會，發布2017年幼兒托育需求及育兒政策意向調查，不僅發現全台86.%的家長不清楚「前瞻公托計畫」為何，代表政策宣傳不足，檢視公托計畫第一期預算，共編列7.91億元，其中計劃投注在「社區公共托育家園」的費用，僅1.8億元，在整體前瞻育計畫第一期總預算的1089億元中，僅占0.1%，公托機會依舊不足。

兒盟調查也發現，44.5%的家長由自己或配偶來照顧家中最年幼的孩子，但一名溫姓家長在記者會上表示，育嬰留職停薪的時間只有半年，擔任全職媽媽期間，家中又少一份收入，「連買菜都要計較錢，心理壓力好大」，她抱怨地說。

此外，近半數幼兒家長托兒費用超過1.5萬元，超過3成7的家長，每月支付育嬰費用高達家庭總收入3成以上，兒盟因此批評：「托育貴蔘蔘，前瞻不給力」。

(旺報)