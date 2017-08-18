顧老人健康 公所裝PM2.5濾清器

口湖鄉公所在老人會裝PM2.5空氣濾清器，鄉長林哲凌拿著扇著指螢幕，教阿公阿嬤如何觀察及解讀上面的數字。（許素惠攝）

顧健康，從呼吸開始！雲林口湖鄉公所開雲林先河，在老人會館和社區活動中心裝設PM2.5空氣監測自動淨化系統，髒空氣數值偏高立即啟動淨化裝置，看數字就知道館內空品，為阿公阿嬤的健康把關。

造價20餘萬元監測與淨化系統今日裝設完成，除了口湖老人會館，埔北社區活動中心、鄉公所及代表會各裝設一套。

鄉長林哲凌親自教阿公阿嬤如何觀察及解讀螢幕上的數據，指系統偵測二氧化碳與PM2.5，數值隨時顯現在面板，老人家直盯著看，很是新奇。

林哲凌指出，口湖鄉位在六輕南端，夏季空品差強人意，PM2.5都維持在5至6ppm，冬季東北季風強，挾帶大量濁水溪風沙和六輕排煙往南飄，PM2.5升到30、40ppm以上，即使在屋內，也難保空氣品質。

林哲凌說，一旦空品高於標準數值，換言之，就是空品不佳時，系統會自動啟動淨化空氣，讓大家隨時有好空氣吸，空氣即便很髒，除非很臭，否則不痛不癢，是健康的無形殺手，雖造價不低，基於維護老人健康，還是值得花，未來將再爭取在三村聯合的下崙老人會館或所有長青食堂裝設。

老人會長王文哲表示，這項貼心作為讓大家「揪感心」，尤其冬天大夥兒窩在館內，以為吹不到風溫暖就好，萬一室內空品很差，反而更不利健康，有了這套系統把關，不怕吸不到好空氣。

(中時)