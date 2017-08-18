老外嫌「中國人講話超大聲」 天燈主播狂翻白眼
前年代氣象主播黃鈺文(Mickey)曾是節目《我愛黑澀會》的美眉，後來因「燒掉天燈」的連線畫面爆紅，又被封為天燈主播。目前正在澳洲生活的她，昨就在臉書分享生活點滴，透露在車上聽到一個墨爾本女生大聲向手機那頭的人說：「我某天在坐車遇到一群中國人啊，講話超大聲的！！」讓她白眼都快翻到頭頂上去。
黃鈺文在臉書分享生活點滴，稱在車上聽到一個墨爾本女生用非常大聲的音量在講手機，「我某天在坐車遇到一群中國人啊，講話超大聲的！！我這個人不是種族歧視，但是他們講話真的吵死人了！我快受不了了！」讓她不禁翻白眼。
為何黃鈺文會對這個墨爾本女生翻白眼呢？她說：「在指別人之前別忘了你四根手指頭指的是自己！」
(中時電子報)
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