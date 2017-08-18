人氣王！花博石虎族現身台中國際動漫博覽會
首屆台中國際動漫博覽會日前開幕，邀請歐洲漫壇比利時新銳漫畫家布雷希特．艾文仕來台，與台灣漫畫迷互動交流，分享歐漫特色；而深受民眾喜愛的2018台中世界花博吉祥物石虎家族及歐米馬也共襄盛舉，在現場有大型看板供民眾拍照，週末更有吉祥物玩偶與民眾互動，贈送相關限定紀念品，即日起至9月24日在台中文化創意產業園區雅堂館登場，台中市政府歡迎大家踴躍前往。
市府新聞局表示，有「台灣宮崎駿」之稱的動畫導演陳旻昱為台中花博設計吉祥物，包括石虎一家及鄰居歐米馬，各自特色鮮明廣受各界歡迎喜愛；為讓民眾持續與俏皮可愛的虎爸、虎媽、樂虎(Love)、來虎(Life)及鄰居老馬「歐米馬」互動，特別於台中國際動漫博覽會設攤，週末也安排打卡送石虎家族周邊限量紀念品活動，要讓民眾欣賞國際動漫，也感受石虎家族的魅力。
此次博覽會除展出主賓艾文仕的4部作品外，每逢週末也舉辦手作工作坊，由主辦單位特別設計一款花博LOGO的版型，以台灣地形為底，融合綠色樹葉、藍色水流、橘色花朵呈現三展區特色，並有跳躍人形隱藏其中，象徵人與自然永續共生的2018台中世界花卉博覽會識別標誌（logo），由老師帶領學員體驗手工絹印，感受從無到有的印刷樂趣。
新聞局指出，「2017台中國際動漫博覽會」於週末也舉行原創小誌市集（Zinefest），邀請獨立創作者與藝術家現場展出、推廣、販售自己的創作成果，活動精彩豐富，更多內容請搜尋「台中國際動漫博覽會」粉絲專頁。
(中時)
關鍵字：石虎
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