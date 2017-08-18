基本工資調4.72％　學者：領時薪者才較有感

勞動部今召開基本工資審議委員會。（倪浩倫攝）

勞動部基本工資審議委員會今日傍晚落幕，經約7個小時的角力後，由勞動部長林美珠宣布調漲4.72％，月薪由2萬1009元調高至2萬2000元，時薪從133元調為140元。學者認為，此次調整對領時薪者「馬上有感」，但原本月薪就差不多領22K者，則不見得能受惠，但當務之急是要訂出《最低工資法》，讓工資調整不淪於「喊價」。

基本工資正式進入22K時代，只待行政院核定，便可於明年元旦上路。文化大學法律系教授邱駿彥說，一旦確定調漲，對領時薪的勞動者幫助較大，「馬上就有感」，但「原本就領差不多22K、23K者，不見得有加薪的效果」，政府還是要盡快把最低月薪調到社會的一般水準；但他強調，基本薪資調整不光是勞動部的事，行政院也要督導物價不因此遭調高，否則就壞了調漲工資的美意。

文化大學勞工關係學系副教授李健鴻說，這次調漲幅度雖是歷史前3高，但主因是「過去太低」，20年來有12年未調過，但他較不認同此次勞方依「就業扶養比」來談調薪，「全球171個實施最低工資的國家、僅14國採用」當中更不包含任何一個先進國家，主因是「收入多少以下才算受扶養人口」這標準線訂不出來；他補充，各國仍最常以消費者物價指數CPI、通貨膨脹率、勞動生產力和經濟成長率等4項，作為參考依據。

只是在今日會議上，勞方從最初的調幅13％，一路「下殺」到10％，資方則從最初的2.14％，到最後「加」到3.1％，讓基本工資調整似乎淪為「喊價」。李健鴻表示，現在當務之急是趕快訂出「最低工資法」，除了讓薪資調幅可有所依據，也不會讓審議委員會只具諮詢性質，造成因沒強制力、「過去曾有3次被行政院長否決的經驗」。

但面對資方「一例一休拉高成本、所以影響調薪」的理由，邱駿彥批，企業主為什麼不去講，勞工因此犧牲多少國定假日？幫雇主省了多少人事成本？且現今一例一休已經很開放了，再用這當藉口「非常的不負責任、不應該」。

(中時)