高齡社會政壇紛端 老人政策期轉為選票

雲林老年人口比率全國第二高，縣府廣設長青食堂。（許素惠攝）

依據聯合國定義與國家發展委員會推估，台灣明年將邁入高齡社會，除衍生出迫在眉睫的托老課題，老人也成為左右選舉勝負的關鍵族群，政壇無不極力討好，自中央的長照2.0到地方的長青食堂等利多政策應運而生，是否能化為實際支持的選票，端賴執行力及能否解決現實的社會問題。

台灣從1993年起65歲以上老年人口逾7％，邁入高齡化社會，明年會超過14％，預計2026年將超過20％，進入超高齡社會。雲林人口老化尤其嚴重，有11萬9000餘人，占總人口17.18％，高居全國第2位。

托老及長期照護是高齡社會最迫切的功課，上自中央，下至縣市政府、鄉鎮公所，甚至村里社區，無不全部動員為營造一個安適的養老環境而努力，心理快樂的樂齡關照、把關健康的關懷據點、照顧飽食的長青食堂、仿幼托的老人日托等，加上各別首長的貼心作為，如口湖鄉長林哲凌為阿公阿嬤們裝PM2.5空氣淨化系統，身心靈全面守護。

而長照2.0堪稱為蔡英文政府回應台灣高齡社會的重大老人政策，目前才起步半年餘，尚未普及化，雲林成為領頭羊率先試辦，在A級鄉鎮市服務中心成立之後，B級社區與C級巷弄長照站的設立，面臨人力與空間不足窘境。

前總統陳水扁執政時開始發放老農年金，這種直接發錢的政策被認為效果最佳，當時坊間流傳投阿扁一票，勝過養一個兒子，因為時間一到，每月6000元年金準時入帳戶，事實證明即使處於國會劣勢，阿扁還是連任。

除了實際的津貼最討喜外，許多政策立意雖良好，如果沒有更細膩的貫徹策略和方法，極可能弄巧成拙、適得其反，甚至引發民怨。依趨勢估測，台灣老人會愈來愈多，銀髮族群對選情勝敗的影響力亦將隨之增強，牛肉等不等選票，有賴更溫情地傾聽爺奶的心聲與執行力。

(中時)