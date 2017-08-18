立體停車場列前瞻 洪慈庸邀交通部考察

市議員蕭隆澤（左起）、立委洪慈庸、公路總局長陳彥伯、交通部次長祁文中，聽取台中市交通局長王義川（右）簡報，爭取立體停車場列入前瞻計畫。（王文吉攝）

台中市交通局長王義川簡報提出3個立體停車場興建案，爭取前瞻計畫經費，他也坦言「豐原轉運中心BOT案已喊卡」。（王文吉攝）

立委洪慈庸（右二）邀交通部次長祁文中（右五）及交通局長王義川（右四）會勘豐原轉運中心。（王文吉攝）

豐原轉運中心用地位於台鐵豐原站東側，地目從廣場變更停車場，容積率最高可達960％，無奈吸引不了民間投資意願。（王文吉攝）

北台中人口大爆發，立委洪慈庸今日邀請交通部官員前往豐原、潭子、北屯等地考察停車空間。針對豐原轉運中心部分，交通局長王義川坦承BOT案無投資者，改採自建方式推動，規模、經費也都縮小，連同潭子停一、北屯松竹站等3處停車場，列入台中市提出的前瞻基礎建設，已於明年度預算編列地方配合款。

立委洪慈庸今日協請立法院交通委員會排定考察，邀請交通部次長祁文中、路政司長陳文瑞、公路總局長陳彥伯及台中市交通局長王義川等人，前往3地會勘，市議員蕭隆澤、翁美春、陳清龍及地方代表均到場關心。

王義川簡報表示，台中市共規劃8個停車場興建計劃，其中3案位於北台中，皆與軌道運輸轉乘有關，分別為豐原轉運中心、潭子停一、北屯松竹站立體停車場，整體經費約10到12億元，希望爭取前瞻計畫經費挹注。

洪慈庸指出，市府規畫的3個停車場興建案均位於火車站、捷運站周邊，可串聯公路系統，提供完善停車空間，提升大眾運輸工具的使用率，她絕對支持納入前瞻計畫，不會擋預算。

祁文中表示，前瞻計畫改善停車問題的特別預算案，將待立院三讀通過後，開放地方政府申請，並進行後續審查；因前瞻屬於競爭型計畫，將優先評估連結公共運輸、觀光景點轉乘等考量，對於台中提出的計畫，他樂觀其成。

萬事俱備只欠東風！王義川最後補充，豐原轉運中心已完成基本設計及可行性評估，地方配合款也先行編列，待立法院通過前瞻計畫預算，中市府將立即送件，希望交通部儘速核可，盡速啟動計畫，預計109年底前完工啟用。

(中時)