高雄》創業當老闆 年輕人加盟連鎖店激增
景氣不佳，不少年輕人找不到合適的工作，乾脆創業自己當老闆，「台灣連鎖加盟促進會」統計，今年加盟微型創業的比例比去年增加12%，以年輕人居多，且多數選擇加盟金20萬元以下的連鎖店，其中以冷飲、冰品、早午餐連鎖加盟最熱門。
2017年台灣專業連鎖加盟大展高雄展18日在高雄展覽館登場，一連展出4天，今年參展50攤商中，餐飲與非餐飲比重接近，各占一半，有別於以往加盟展以餐飲為主，今年加入VR、生技、化妝品等。
早午餐及飲料連鎖店仍是展覽上的兩大熱門業態，其中以飲品類為大宗佔比達16.3%，共計有7家廠商參展；餐飲類還包含鹽水雞、拉麵店、水餃等廠商參展；非餐飲熱門行業為生技化妝品類，在這次參展中異軍突起，其他像是手機維修、自助洗衣、網路開店、美語補習班等也參與這次展覽。
台灣連鎖加盟促進會理事長李日東致詞時，對政府長期忽視連鎖服務產業頗有微詞，他表示，去年服務業占GDP（國民生產毛額）比重已達63.15％，從業人數也超過660萬，佔總人口數3成4，成為支撐台灣經濟主要的產業，尤其餐飲產業更是持續成長，成為走上國際的台灣軟實力。
李日東建議政府應多注意這個區塊，他也說，目前南北資源不平均，北部服務業大於製造業，南部則是製造業大於服務業，政府應重視
，力求南北平衡。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。