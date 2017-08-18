高雄》創業當老闆 年輕人加盟連鎖店激增

2017.08.18 高雄市 ▲2017年台灣專業連鎖加盟大展─高雄展，18日起在高雄展覽館展出4天 ，今天開幕吸引許多有意創業的年輕人參觀。（呂素麗攝）

2017.08.18 高雄市 ▲2017年台灣專業連鎖加盟大展─高雄展，18日起在高雄展覽館展出4天 ，茶飲、冰品連鎖店相當熱門。（呂素麗攝）

景氣不佳，不少年輕人找不到合適的工作，乾脆創業自己當老闆，「台灣連鎖加盟促進會」統計，今年加盟微型創業的比例比去年增加12%，以年輕人居多，且多數選擇加盟金20萬元以下的連鎖店，其中以冷飲、冰品、早午餐連鎖加盟最熱門。

2017年台灣專業連鎖加盟大展高雄展18日在高雄展覽館登場，一連展出4天，今年參展50攤商中，餐飲與非餐飲比重接近，各占一半，有別於以往加盟展以餐飲為主，今年加入VR、生技、化妝品等。

早午餐及飲料連鎖店仍是展覽上的兩大熱門業態，其中以飲品類為大宗佔比達16.3%，共計有7家廠商參展；餐飲類還包含鹽水雞、拉麵店、水餃等廠商參展；非餐飲熱門行業為生技化妝品類，在這次參展中異軍突起，其他像是手機維修、自助洗衣、網路開店、美語補習班等也參與這次展覽。

台灣連鎖加盟促進會理事長李日東致詞時，對政府長期忽視連鎖服務產業頗有微詞，他表示，去年服務業占GDP（國民生產毛額）比重已達63.15％，從業人數也超過660萬，佔總人口數3成4，成為支撐台灣經濟主要的產業，尤其餐飲產業更是持續成長，成為走上國際的台灣軟實力。

李日東建議政府應多注意這個區塊，他也說，目前南北資源不平均，北部服務業大於製造業，南部則是製造業大於服務業，政府應重視

，力求南北平衡。

(中時)