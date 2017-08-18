4年3度酒駕肇事 柯振杯：引以為戒、謝絕酒精

彰化縣議員柯振杯對於自身違法造成社會負面示範深表歉意，表示以後要戒酒了。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣議員柯振杯4年內3度酒駕肇事，遭彰化地方法院法官依依公共危險罪判處有期徒刑7個月、併科罰金6萬元，且刑期不得易科罰金，恐面臨被關命運，且依據《地方制度法》第79條還可能有被解職之虞，傍晚柯振杯發出最新回應，對自身違法行為造成負面示範，向選民及社會大眾致歉，表示此後將謝絕酒精飲料。

針對判決，柯振杯表示將提起上訴，但對於自身違法行為成為社會的負面示範，要向所有選民與社會大眾深表內心歉意；他強調此次肇事並未造成對方身體傷害，雙方事後已立即達成和解，未來他本人將引以為戒，此後並且謝絕酒精飲料。

57歲的彰化縣議員柯振杯，曾任彰化縣議會第17屆、18屆（現任）議員，隸屬於彰化第三選區（和美、線西、伸港），是國民黨在伸港鄉唯一一席的議員席次。

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(中時)