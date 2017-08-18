正修科大海峽兩岸中建海峽盃 拿下銅獎

海峽兩岸「中建海峽盃」大學生實體建構賽，正修科大參賽拿下銅獎。 （林雅惠翻攝）

海峽兩岸「中建海峽盃」大學生實體建構大賽，正修科大建築與室內設計系從25隊脫穎而出拿下銅獎，全校師生與有榮焉，系主任蔣曉梅說，正修秉持南方實構築領頭羊實力，無論時間控制、施工程序及團隊默契，學生都展現實構築與創作的企圖心。

一年一度「中建海峽盃」海峽兩岸大學生實體建構大賽，今年在大陸福州進行組構決賽，正修科大建築與室內設計系由建築組鄭立杰及室內設計組柯振濱、諸時暢、胡靜媛、馮修齊組隊參賽，入選決賽後，除不斷討論設計與施工模式，並趁夜間進行組構單元的CNC及雷射切割，2周順利將組構單元完成。

正修參賽主題為「承與承」，主要構築概念來自斗拱組構模式，透過簡化、轉化成新式構築模式並利用合板CNC切割單元組成，強調單一原件創作出無限變化虛實空間的可能性，實構築比賽最重視結構系統與承重效果，「承與承」可說是最穩固的作品之一，經評審評選榮獲銅獎。

本次實體建構大賽大陸入選9隊為湖南、南昌、東南、福州、華中科技、瀋陽建築、哈爾濱及浙江工業大學、福建工程學院，其中不乏一線的傳統工學名校，台灣代表隊有正修科大、中國與華夏科大及中華大學四校。

(中時)