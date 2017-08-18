世大運》膝蓋開過3次刀 她替台灣拿下第1勝
開賽3分鐘右腳推射破門，下半場再以左腳建功，替中華女足鎖定對阿根廷的3球完勝，也是中華代表團在臺北世大運的第1勝。右膝開過3次刀、一度懷疑自己不能再踢球的陳燕萍感動的說，謝謝所有人對她的鼓勵和支持。
「真的很感動！」儘管踢了70多分鐘就功臣身退，陳燕萍賽後仍然難掩激動情緒，「傷了這麼多次之後，感謝我的信仰、家人、教練、隊友的支持和鼓勵。去年底我回到中華隊，狀況很不好，都是她們一直告訴我，我可以。」
陳燕萍因為右膝韌帶撕裂傷，於前年3月動了第3次的前十字韌帶手術，復健1年多才在去年4月的大專聯賽復出。中華女足教頭柳樂雅幸於10月對泰國的國際友誼賽，首次徵召陳燕萍重返國家隊，今年亞洲盃資格賽也予以重用。雖然陳雅萍在亞洲盃資格賽沒有進球，卻把最棒的時刻留給了臺北世大運。
「害怕是一定會的，」談到自己的3次開刀，陳燕萍堅定的說：「但我還是要做我該做的事情。」
陳燕萍開賽3分鐘就在中場斷球，以她拿手的速度突破，替中華隊迅速攻入本屆世大運的第1球。當下半場中華隊攻入第2球，阿根廷士氣受挫的時候，又是陳燕萍的一次單刀左腳勁射，澆熄對手反撲希望。
「我們一直啟用陳燕萍，她的跑位和突破已經可以做得很好，關鍵時刻卻往往無法進球，她本人也很懊惱，」柳樂說：「今天她用行動證明了自己，我對她的表現非常滿意。」
(中時電子報)
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