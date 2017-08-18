學舞僅3年半 螺青國小顏佩炘舞出世界第二
年僅12歲的新住民之女顏佩炘，國小三年級下學期才開始學舞，半年後首度站上舞台就勇奪彰化縣全縣第二，上個月更在韓國首爾國際舞蹈大賽中，以個人舞碼《小青》成功演繹青蛇，獲評審肯定勇奪創作民族舞兒童組第二名。
顏佩炘表示，從小就非常愛跳舞，幼兒園就很享受別人看著她在台上跳舞的樣子；大3歲的姊姊開始學舞後，她常跟著爸爸去舞蹈教室接姐姐下課，每次姐姐在家練舞，她都會趁機在房間窗外偷錄影、再自己私下練習。
舞團團長江富美說，佩炘父母在她襁褓時離異，顏父獨力撫養兩姊妹，原想等妹妹長大點再跟姐姐一起學舞。3年前螺青國小幫學生報名舞蹈比賽，沒上過課的佩炘竟自告奮勇想參加。
慧眼獨具的團長看見她的天賦與滿腔熱情，決定義務給予指導，沒想到很快就大放異彩、獲獎連連；暑假自首爾返台後，還跟媽媽回越南度假了半個月。
指導老師林奕君說，立志成為職業舞者的佩炘，抗壓性高且非常努力苦練，不到四年舞齡，已能流暢完成高難度的翻滾與旋轉抬腿等連續動作，展現背部與肢體的優美線條；比賽時沉穩的架式也令韓國評審印象深刻。
顏佩炘回想初學時，為趕上其他人的標準，完成劈腿、抬腳與下腰等動作，每次上課前就強迫自己到教室壓腳拉筋，即使痛到暗自掉淚也不讓他人發現；學習難度較高的舞姿舞步時，因為有老師和姊姊的鼓勵，才能不放棄繼續堅持苦練下去。
她說，有時放假也羨慕別人可以出去玩，但想到跳舞是自己的最愛，即使整個暑假都待在舞室裡也甘願。開學後將就讀大同國中舞蹈班的她，已經跟同學約定好，每天一早從北斗自己搭公車到員林求學，繼續朝夢想邁進。
(中時)
關鍵字：小青、韓國首爾國際舞蹈大賽、創作民族舞
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