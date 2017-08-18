二崙村社區種藥草打造長壽村 翻轉老社區

竹田鄉二崙村在屏東農夫黃穎的協助下，正朝長壽村的目標邁進中，他以無毒藥草做為社區營造的主角。（謝佳潾攝）

屏東竹田鄉二崙村在屏東農夫黃穎的協助下，正朝長壽村的目標邁進中，他以無毒藥草做為社區營造的主角，並劃分3區先後營造，當中教長輩栽種藥草並免費供採用的首區已建置完成，年底即可採收，村民期待著「翻轉二崙」後的無限可能。

黃穎表示，3區分別為長輩健康養生區、觀光商業區及全國社造人員觀摩區，並依此順序先後營造，養生區主要是培養長輩栽種藥草的知識及能力，設置點在村內荒廢的槌球公園，該地約有600平方公尺大，可種60多種藥草，而這些藥草屆時將讓長輩們無償採用。

他指出，二崙村村民年紀偏老，在沒有新血注入的窘境下，只有調整村民的生活態度才能翻轉命運，因此在推動藥草營造時要先給他們誘因，免費的藥草供應是最好的辦法，待他們了解到藥草的價值時，就能進行加工轉成商品販賣，再創事業第二春。

他說，目前首區已經建置完成，約有50人投入其中，現在每到清晨6時許就會有人巡視草藥園，村民間也因有了共同話題，村內氣氛活絡不少，大家除期待年底能採收藥草外，也很期待後續兩區的發展，對於打造長壽村抱了很大的期望。

然而，在一片期待聲響中，黃穎不諱言地指出社區營造的難處。他說，社區營造其實不好做，因為再小的地方都會有派系問題，所以首要關鍵是齊聚向心力，因此他向村人指出自己是鳳明村人非二崙人，但他仍希望二崙變得更好，藉此拋磚引玉引起共鳴。

(中時)