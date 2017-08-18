退伍軍人愛上小學校　樂當同安國小志工阿伯

南州子弟阮思諭自陸軍少校退伍後，一直在慈濟當志工服務需要幫助的人，去年還回到母校同安國小無償幫忙，有時還會拉小提琴與大家同樂，學生都說「阿伯拉小提琴好好聽」。（謝佳潾攝）

南州子弟阮思諭自陸軍少校退伍後，一直在慈濟當志工服務需要幫助的人，不僅10年走來始終如一，去年還回到母校同安國小無償幫忙，雖然他總說自己做的是打掃、搬東西等不值得入眼的小事，但學校師生都相當敬佩這位「阿伯」的服務精神。

阮思諭軍旅生涯20年，後期遭逢母親生病逝世，當時他見到慈濟志工無私的奉獻、關懷，發起之後也要當志工助人的心願，因此尚未退伍就已加入志工培訓，正式退役後即展開長達10年的志工生活，而去年因姪女讀小學而與母校同安國小再度連繫上，自此又多了一個同安專屬的「志工阿伯」身分。

「人生以服務為目的。」他說，學生時期曾是童子軍，也許是因為這樣而有了根深蒂固的觀念，總覺得為人服務、付出是理所當然的，所以多了志工阿伯的身分後並不會感到累，生活反而更充實、心情也更開朗，見著小學弟妹活力十足，也覺得自己年輕不少。

「阿伯拉小提琴好好聽。」同安國小學童對阮思諭的稱讚除了做事認真、有親和力外，對於他能拉得一手好琴也相當佩服，總是期待活動時阿伯能為他們拉上一首。阮思諭說，音樂能讓生活充滿愜意感，所以很喜歡在校內拉琴舒緩一下大家緊繃的生活步調。

(中時)