退伍軍人愛上小學校 樂當同安國小志工阿伯
南州子弟阮思諭自陸軍少校退伍後，一直在慈濟當志工服務需要幫助的人，不僅10年走來始終如一，去年還回到母校同安國小無償幫忙，雖然他總說自己做的是打掃、搬東西等不值得入眼的小事，但學校師生都相當敬佩這位「阿伯」的服務精神。
阮思諭軍旅生涯20年，後期遭逢母親生病逝世，當時他見到慈濟志工無私的奉獻、關懷，發起之後也要當志工助人的心願，因此尚未退伍就已加入志工培訓，正式退役後即展開長達10年的志工生活，而去年因姪女讀小學而與母校同安國小再度連繫上，自此又多了一個同安專屬的「志工阿伯」身分。
「人生以服務為目的。」他說，學生時期曾是童子軍，也許是因為這樣而有了根深蒂固的觀念，總覺得為人服務、付出是理所當然的，所以多了志工阿伯的身分後並不會感到累，生活反而更充實、心情也更開朗，見著小學弟妹活力十足，也覺得自己年輕不少。
「阿伯拉小提琴好好聽。」同安國小學童對阮思諭的稱讚除了做事認真、有親和力外，對於他能拉得一手好琴也相當佩服，總是期待活動時阿伯能為他們拉上一首。阮思諭說，音樂能讓生活充滿愜意感，所以很喜歡在校內拉琴舒緩一下大家緊繃的生活步調。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。