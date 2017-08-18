世大運》生日快樂 李綉琴頂翻阿根廷
中華女足18日以3比0完勝阿根廷，拿下中華代表團在臺北世大運的第1勝，右中場的李綉琴於第56分鐘頭槌破門，紓解原本僅1球領先的緊張局勢，可說功不可沒。今天剛好過25歲生日的「Ogo」李綉琴，也獲得最棒的生日禮物。
「我的生日願望就是進球！今天真的做到了，可能是余秀菁有聽到我的心聲，才把球漏給我。」李綉琴笑著說。
中華隊一開賽就踢開阿根廷大門，但接著幾次擴大領先的機會都沒把握住，局面其實並不保險。直到第56分鐘，包欣玄左路吊中，余秀菁門前搶點雖沒頂到，卻成全了包抄遠柱的李綉琴，以頭槌攻入保險進球。
「很開心，回家比賽，進球，拿下第1勝，這個生日非常開心，」李綉琴笑著說：「不過這只是第1勝，後天還有比賽，明天我們還是會繼續訓練，後天對美國拚第2勝！」
(中時電子報)
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