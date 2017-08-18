陸國務院公布 限制陸企投資境外房地產

大陸再出手打壓投資境外房地產!據大陸國務院18日對外公布《關於進一步引導和規範境外投資方向的指導意見》，直接明白要求，大陸企業不應投資境外房地產。另外還包含如酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等，之前被詬病濫用資本併購的行業項目，都在這波國務院的警告名單。

此外，該《通知》更明示大陸境內企業要以「一帶一路」建設為統領，未來官方也將進一步引導、規範企業的境外投資方向。

(旺報)