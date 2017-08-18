汙水下水道健檢　引進日本工法修繕

水利局2015年為台南汙水下水道「健檢」，針對大管徑的下水道，水利局找來潛水夫檢視。（水利局提供）

水利局考量台南地理環境及地下埋設物複雜等，因此採用日本引進的旋轉擴大工法，修繕破損管線。（水利局提供）

汙水下水道是城市重要的發展指標，台南早期建置的汙水系統已有20年歷史，為確保既有汙水管線功能正常運作，水利局自2015年起分四期，為長達340公里的下水道管線做「健檢」，更引進日本的旋轉擴大工法，為汙水下水道修繕。

台南汙水下水道系統肩負城市民生產出的汙水，將其傳送至汙水處理廠，因此管線系統需維持穩定的流動，但台南的汙水下水道系統早在1998年就設置，使用迄今已20多年，部分管線多少受海水侵襲而侵蝕，只是管線都在地底下，難以察覺。

水利局副局長黃文彥表示，台南汙水下水道路網約340公里，為確保既有的汙水管線功能正常運作，2015年開始分四期辦理下水道「體檢」，第一階段以北區、安平區、南區及中西區為主，檢視164公里的汙水下水道。

第一階段健檢工程以閉路電視檢視，預計長達2萬3000公尺的汙水下水道需要修繕，水利局斥資6000萬，去年2月中旬開工修繕，今年8月中竣工。黃文彥說，因台南道路狹窄、地下埋設物複雜，無法以一般明挖換管，此次改採日本工法，引進之旋轉擴大工法修繕破損管線。

水利局進一步說明，該工法主要由製管機將聚氯乙烯（PVC）板帶以螺旋嵌入方式捲成管狀，並用特殊機具送入原有舊管，PVC板帶管徑擴大後即可與舊管內壁密合，且無需開挖道路即可達到修繕受損管線目的，延長管線20年的壽命。

黃文彥表示，後續第二期健檢工程預計從今年起至2020年間執行，以五期重劃區、同平路以西管線、新興國宅、大道新城國宅及中華頂濱重劃區等修繕，總經費約新台幣9,500萬元，預計可修繕管線總長度約3萬5000公尺。

(中時)