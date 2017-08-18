汙水下水道建設　老房屋加深接管難度

水利局近年來積極辦理汙水下水道接管建設，目前台南用戶接管率約17.81%，六都中領先台中及桃園的接管率，目前正陸續辦理仁德、安平等地區汙水下水道系統，不過，台南因老房子建物多，居住型態不同，也讓汙水下水道接管有一定的困難度。

台灣各縣市政府都在推行汙水下水道系統，汙水下水道建設近年來被認為是城市競爭力及永續發展的指標，其利用管線收集生活汙水，並至汙水處理廠處理，而汙水經過處理後，可符合環保標準值再排放，改善生活環境的品質。

以台南為例，推動汙水下水道接管約9年，目前接管率約17.81%，接管戶數12萬1299戶，相較六都數據上看起來接管率較低，但水利局表示，接管汙水下水道有些限制，台南因保存許多老舊的房子，生活型態不同，一年若接管數有1萬戶已算不錯。

尤其，台南有許多歷史街區、古蹟等，都是屬於狹小巷弄的街道，增添工作人員在接管時的作業時間，不過，水利局強調，汙水下水道接管建設是城市發展的趨勢，不會放棄任何一戶可以接管的用戶。

水利局今年也積極辦理後續仁德汙水下水道管網工程，將汙水用戶接管工程分成6個標案，接管總戶數約1萬3381戶，完工後可提升台南市污水下水道接管率2％，目前前3標都已發包；安平汙水下道系統大同分區汙水下水道則預計於2019年發包主次幹管標，預計接管7128戶。

(中時)