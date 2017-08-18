美國迎接日全蝕 太陽能發電產業備戰
金融時報報導，美國即將在周一（8月21日）迎接近一世紀以來首度橫跨全美的日全蝕，但太陽能產業卻繃緊神經，因為太陽能發電廠將在幾小時內損失數10億瓦發電量，考驗美國再生能源發展策略與調度能力。
加州電力調度中心（ISO）預警，周一上午9點到12點加州將有超過半數陽光被日全蝕遮蓋，屆時加州電力公司必須從其他電力來源湊足60億瓦發電量來彌補太陽能發電短缺。60億瓦相當於600萬戶家庭用電量。
(工商)
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