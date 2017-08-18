百公斤壯男遭2瘦弱少年打死？家屬盼查清真相
台南六甲一名31歲瓦斯工人余昶韋因不滿郭姓女子與顏姓前男友糾纏，在臉書上嗆聲後，16日遭顏男的2名手下黃姓、江姓少年毆打致死，雖黃、江17日主動出面投案，但余男家屬悲痛質疑一個破百公斤的人，怎會被2名瘦弱少年打死，希望檢警能釐清相關涉案人，查出真相。
警方調查，余男得知花錢買車給郭女代步，其卻三番兩次載著顏男外出，氣得在臉書與對方互嗆，16日晚間余男原載著郭女從嘉義中埔外出要找顏男談判，途中黃姓、江姓少年追車到白河草店以假車禍攔下，黃、江2人再以持鋤頭柄毆打，導致余男送醫後傷重不治。
黃、江姓少年17日雖主動出面投案，但家屬質疑一個破百公斤的男子，怎會被2名瘦弱的少年活活打死，懷疑其遭圍毆凌虐致死。
警方昨調查時，發現同一時間，水上慈雲寶塔附近曾有民眾報案有人聚眾圍毆鬧事，經比對為2名少年的車輛，懷疑余男是從白河被帶到水上施暴。台南市警局鑑識中心昨下午也針對2名少年駕駛的車輛採證，希望釐清相關線索。
白河警方18日訊後將關係人郭姓女子移送嘉義地檢，黃、江姓少年移送嘉義地院少年法庭偵辦，但黃、江想一肩扛起，對相關案情仍避重就輕；關係人郭姓女子訊後則請回。警方目前正策動2名少年的老大顏姓男子到案說明，希望釐清全案涉案人數及涉案程度。
(中時)
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