超級正妹海巡員「傻妹」 查獲非法捕撈

雲林海巡隊查獲非法捕撈。(許素惠翻攝)

超級正妹陳寶瑩穿著制服時很英挺俊美。(許素惠翻攝)

穿便服的陳寶瑩是個吸睛美女。(許素惠翻攝)

長相甜美陽光的海巡雷達操作員陳寶瑩，昨晚發現雷達不時傳出警示聲與光點，銀幕上可疑光點位在雲林四湖三條崙漁港外海，立即通報線上海巡艇前往搜查，果然查緝到我國籍兩艘漁船違法撈捕，經押回港偵訊後，依違反漁業法函送漁業署裁罰。

陳寶瑩服務於海巡署中部地區巡防局第五巡防區，海巡艇抵達後發現確有兩艘漁船正利用深夜違規拖網，見巡艇靠近非但未停船受檢，反而加速逃離，展開一場海面追逐戰，巡艇緊追蒐證並啟動警筁廣播要求停船。陳寶瑩也不敢大意，隨時緊盯雷達，掌握追船動態，以防不測。

經約半個多小時追逐，這兩艘本國籍漁船才停船受檢，查獲不少漁貨，兩船被押回港偵訊，訊後函送法辦。

破獲這起非法捕漁的背後功臣是下士美女陳寶瑩，25歲嘉義縣人，兩年前軍校畢業，就派駐雲林海巡區負責雷達監測業務，外形陽光甜美，被喻為雲林海巡之花，個性活潑開朗，同仁為她了「傻妹」外號。

傻妹說，她熱愛海上活動，鍾愛沙灘與海洋，加入海巡署期能為自己所愛的海洋盡一分守護的力量。

同事何昌融指出，雖然大家叫她傻妹，可是她其實不傻，尤其談到勤務時，可是非常認真細膩，對於這次漁船違規拖網案件，就發揮她仔細及敏銳的特性。

(中時)