王子cosplay藥劑師 30歲生日願望說不完

屈臣氏舉辦30周年慶，找來藝人王子與曾之喬cosplay新制服。(本報資料照)

藥妝通路屈臣氏於1987年在台成立，近日舉辦30周年慶，找來藝人王子與曾之喬cosplay新制服，分別化身藥劑師與美容諮詢師。剛好兩人也逼近「三十而立」的年紀，說起生日願望落落長講不停。

王子和喬喬近期在偶像劇《稍息立正我愛你》中，飾演學生角色，重溫青春的校園生活，兩人也藉著活動提前許下30歲生日願望。

王子表示：「10幾年前從模範棒棒堂出道，參與了偶像劇、主持節目跟發行唱片，轉換了許多身分，挑戰很大，希望30歲的自己可以往更多方發展，成為全方位的藝人。」之後又說起一堆大小願望，讓旁邊的喬喬吐槽：「你講太多了！」

屈臣氏自1987年從香港進軍台灣，在台灣藥妝市場保有一席之地，也宣布今年啟動「品牌換新」計畫，下半年度開始有更長遠的目標。

屈臣氏總經理弋順蘭表示，屈臣氏在9月開始將改版網路消費，優化電腦版及手機板的網路購物服務，讓消費者擁有更便利的消費平台。

此外，鑒於韓妝大勢崛起，推動屈臣氏在2016年整體韓系彩妝業績成長50%，預計今年業績會再有2位數的成長。

(時報周刊)