半百歐巴被誇帥！羅時豐路邊談情好大膽

羅時豐日前拍新歌MV。（海蝶音樂提供）

羅時豐日前拍新歌MV。（海蝶音樂提供）

羅時豐日前拍新歌MV。（海蝶音樂提供）

小鮮肉不稀奇，中古男人正流行！羅時豐（D.L）在新歌〈是不是老了〉MV裡形象大翻轉，出道32年的他不僅首度嚐試韓系歐巴造型，還與2位年輕女孩上演偶像劇純情戲碼，讓年近半百的他，害羞直呼：「不簡單，從來沒有拍過這樣的MV！」相隔28年推出國語專輯，羅時豐忍不住自嘲：「真的老了。」

新歌MV是他首次與天王天后御用導演黃中平合作，以熟男大叔角色貫穿劇本，除了展現中古男人幽默風趣的魅力，還將運動、練書法、下廚、遛狗等中年男人的日常拍攝其中；MV從清晨一路拍到天黑，超過18小時的外景，讓羅時豐曬到差點融化，不過當街邊圍觀的歐巴桑誇他「你現在變得比較帥喔」，羅立刻打起精神、露出靦腆笑容，旁人讚美聲成為他最佳補氣品。

為了演繹歌詞「路上的妹妹都不看我一眼」，導演除了安排兩位年輕女孩與羅對戲，還要他與小鮮肉男演員「對決」，企圖表現出「小鮮肉不稀奇，中古男人正流行」的氛圍，如偶像劇般的純情橋段，讓羅忍不住大喊「好害羞」。

羅時豐以新人之姿推出國語專輯《是不是老了》，從收歌、錄音到發片，他與經紀人一路戰戰兢兢，所幸新歌曝光後廣受音樂圈及聽眾好評，2年來的努力總算沒白費；他新歌〈是不是老了〉MV將於22日推出，不少歌迷期盼一窺羅時豐青澀靦腆的中古大叔魅力。

(中時)