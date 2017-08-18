半百歐巴被誇帥！羅時豐路邊談情好大膽
小鮮肉不稀奇，中古男人正流行！羅時豐（D.L）在新歌〈是不是老了〉MV裡形象大翻轉，出道32年的他不僅首度嚐試韓系歐巴造型，還與2位年輕女孩上演偶像劇純情戲碼，讓年近半百的他，害羞直呼：「不簡單，從來沒有拍過這樣的MV！」相隔28年推出國語專輯，羅時豐忍不住自嘲：「真的老了。」
新歌MV是他首次與天王天后御用導演黃中平合作，以熟男大叔角色貫穿劇本，除了展現中古男人幽默風趣的魅力，還將運動、練書法、下廚、遛狗等中年男人的日常拍攝其中；MV從清晨一路拍到天黑，超過18小時的外景，讓羅時豐曬到差點融化，不過當街邊圍觀的歐巴桑誇他「你現在變得比較帥喔」，羅立刻打起精神、露出靦腆笑容，旁人讚美聲成為他最佳補氣品。
為了演繹歌詞「路上的妹妹都不看我一眼」，導演除了安排兩位年輕女孩與羅對戲，還要他與小鮮肉男演員「對決」，企圖表現出「小鮮肉不稀奇，中古男人正流行」的氛圍，如偶像劇般的純情橋段，讓羅忍不住大喊「好害羞」。
羅時豐以新人之姿推出國語專輯《是不是老了》，從收歌、錄音到發片，他與經紀人一路戰戰兢兢，所幸新歌曝光後廣受音樂圈及聽眾好評，2年來的努力總算沒白費；他新歌〈是不是老了〉MV將於22日推出，不少歌迷期盼一窺羅時豐青澀靦腆的中古大叔魅力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。