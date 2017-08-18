海巡波力士傳承 呈現海上執法面貌
海洋巡防總局今天上午在台北港海巡基地舉辦「海波力士．靖海傳承」活動，現場除了象徵海巡歷史傳承的公共藝術落成揭牌啟用，也規畫2項趣味競賽，分別選出今年的「撇纜王」、「保七麵王」，並表揚年度「救生王」，也讓眷屬實際體會海巡波力士平日執法的真實面貌。
海洋巡防總局表示，台灣四面環海，海洋巡防總局是海上第一線執法機關，為守護民眾生命安全，救生救難技術是海巡人員必備基本技能，今天上午舉辦的撇纜比賽，兼具救生實務和寓教於樂，也藉由選出「撇纜王」，期勉同仁落實平日精實訓練。
另一項活動「保七麵」競賽（海洋巡防總局前身為保七總隊），其由來是因海巡人員在海上執勤顛簸搖擺、煮食不易，在刻苦環境下，創造出以湯麵為基底，加上蔬菜、蛋花、基本款鯖魚罐頭及魚丸等食材的料理，參賽者須另自備新的料理元素，製作創意保七麵，於時限內完成後，由評審票選出「保七麵王」。
此外，洋巡特別選在8月18日舉行台北港海巡基地公共藝術啟用揭牌儀式，呼應矗立在海洋總局的818巡防艇精神，稟承保七總隊時代接收海軍移撥的第一艘50噸級鐵殼巡防艇編號818，代表著一個歷史的傳承，彰顯海洋巡防總局組織文化，凝聚向心，形成傳統。
(中時)
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