巨人10下扳到橫濱 陽岱鋼追平3分炮功不可沒

陽岱鋼7下敲追平3分全壘打，成為巨人隊10下贏得逆轉勝的致勝關鍵轟。(圖:擷取自巨人球團粉絲專頁)

更新21:12)讀賣巨人今(18日)對DeNa橫濱之戰，10下靠宇佐見真吾的「2分再見全壘打」，以9比7贏得逆轉勝。效力巨人的陽岱鋼，7下轟出追平3分全壘打，功不可沒。

此役後攻的巨人隊，7上打完以4比7落後，陽岱鋼7下第4次打擊對橫濱第3任投手三上朋也，敲出反方向右外野3分全壘打，助球隊7比7追平，成為巨人隊此役得以在延長賽10下靠「再見全壘打」奪勝的關鍵1轟。

陽岱鋼這支3分彈是他相隔13天之後，本季擊出的第9轟，同時也是8月的第5轟與本季在東京巨蛋球場的第6轟。

這支全壘打也讓他保持連續6場有安打，以及連續16場上壘紀錄。

陽岱鋼此役前5局3次打數都擊出內野滾地球，7下第4次打擊擊出追平轟，9下第5次打擊被三振，此役5打數1支安打，攻下3分打點，得1分，平均打擊率3成11。

(中時電子報)