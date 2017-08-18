巨人10下扳到橫濱 陽岱鋼追平3分炮功不可沒
更新21:12)讀賣巨人今(18日)對DeNa橫濱之戰，10下靠宇佐見真吾的「2分再見全壘打」，以9比7贏得逆轉勝。效力巨人的陽岱鋼，7下轟出追平3分全壘打，功不可沒。
此役後攻的巨人隊，7上打完以4比7落後，陽岱鋼7下第4次打擊對橫濱第3任投手三上朋也，敲出反方向右外野3分全壘打，助球隊7比7追平，成為巨人隊此役得以在延長賽10下靠「再見全壘打」奪勝的關鍵1轟。
陽岱鋼這支3分彈是他相隔13天之後，本季擊出的第9轟，同時也是8月的第5轟與本季在東京巨蛋球場的第6轟。
這支全壘打也讓他保持連續6場有安打，以及連續16場上壘紀錄。
陽岱鋼此役前5局3次打數都擊出內野滾地球，7下第4次打擊擊出追平轟，9下第5次打擊被三振，此役5打數1支安打，攻下3分打點，得1分，平均打擊率3成11。
(中時電子報)
關鍵字：巨人隊
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