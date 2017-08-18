韓瑜黑衣直奔告別式 竟因「生肖沖到」見嘸他最後一面

韓瑜與導演陳俊任生前合影。(取自韓瑜臉書)

韓瑜、黃少祺臉書悼念導演陳俊任。(取自韓瑜臉書、黃少祺臉書)

三立8點檔《一家人》導演陳俊任本月6日驚傳因肺腺癌逝世，今(18日)家屬為他舉辦告別式，劇組刻意停棚半天，讓演員前往悼念，不過韓瑜竟因為生肖沖到，見不到導演最後一面，令她既難過又遺憾。

韓瑜事先刻意把假請好，一身黑衣打扮現身告別式，想來見導演陳俊任最後一面，想不到她竟因為生肖沖到，無法進去，只能在門外守候，讓她在臉書難過寫下：「誰知道竟然生肖沖到，讓我無法進去看您……但我在門外呢……您有看見我吧……是遺憾吧……就如同您就這樣離開了我們……哥，好走……她們還有我們呢。」

與陳俊任有著革命情感的黃少祺，參加完告別式，剛剛就在臉書寫下「兄弟好走」，他說：「今天，送你最後一程。看到這麼多愛你的親朋好友都來了，你應該會很欣慰吧……」字字句句令人哀傷。

(中時電子報)