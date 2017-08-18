憂中緬靠攏 莫迪下月金磚峰會後首訪緬甸

中印邊境持續對峙，印度媒體稱，印度總理莫迪9月3日至5日前往中國廈門舉行的金磚國家峰會後，可能於9月6日至7日至緬甸訪問。緬甸領導人翁山蘇姬已兩次到訪中國，印度對中緬關係感到擔憂。

報導稱，這將是莫迪就任總理3年以來首次對緬甸進行正式訪問，印方希望莫迪的訪問能展現其對兩國關係的承諾，尤其是緬甸被視為印度東進政策的關鍵支柱。

(中時)