喝酒助興「易達陣」？小樂笑言眼神充滿愛

小樂今出席金門酒廠活動。（新視紀整合行銷提供）

小樂今出席金門酒廠活動。（新視紀整合行銷提供）

「小樂」吳思賢今出席金門酒廠「Big Bump Party」快閃體驗屋活動，聊起品酒，他為了保養喉嚨喝不多，比較常跟好友李玉璽、周興哲、陳彥允等人約在家中小酌，透露前天大夥兒才聚會；他自認酒量最差，被問是否曾因喝醉而出糗？他笑回：「有一次是喝完直接趴在馬桶上睡。」

七夕情人節將近，單身的他不免被問如何過節？他坦言當天仍要忙工作，透露以前有女友時，曾帶女友去高級餐廳聚餐，也會喝點酒助興，現場媒體虧他是否因此「更容易達陣」？他大方笑回：「會啊，而且眼神比較容易充滿愛。」

活動現場湧入許多小樂的粉絲，其中不少是輕熟齡姊姊，問到是否接受姊弟戀？小樂笑答：「當然可以啊。」只要對方年紀不要大過他媽媽就好。快閃體驗屋活動詳情可上金酒行銷網及感動無限小金粉絲團查詢。

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(中時)