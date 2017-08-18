通霄神社七夕祭 虎頭山賞星

苗栗通霄鎮有國內僅存唯二的虎頭山神社，去年首創「通霄神社七夕祭」一舉打響知名度，也是全台結合神社、七夕、台日料理的饗宴，今年公所擴大辦理，將在26、27日盛大登場，有流水麵線、麻油雞、油飯及免費浴衣體驗，推廣行銷通霄觀光商機。

通霄鎮代理鎮長潘志明指出，「通霄神社七夕祭」活動，感謝計畫創始人之一的苗栗縣山風海音協會與道卡斯文史工作室、靜宜大學日文系參與合作，讓七夕祭飽含歷史文化意義，也兼顧在地人文資產，神社外有各式活動，神社建物內有通霄文史展，讓人耳目一新。

七夕祭活動兼顧台日特色，現場有三味線、日本舞踊，也有台灣傳統文化那卡西演唱及爵士樂，白天還有日本浴衣文化體驗外，及台灣濃濃人情味的麻油雞、油飯以及清涼的流水麵線，免費讓民眾品嚐。

今年活動地點共有三大區域，分別為通霄神社主活動區、虎頭山砲台活動區以及慈惠宮活動區。民眾可以到三大活動區域進行闖關蓋章，完成後可至兌換小禮物。

通霄神社主活動區特別安排通霄藺草、木雕展售、短冊許願區，還邀請在地木雕老師童富祥先生至現場雕刻木雕品；虎頭山砲台則打造七夕鵲橋及臨海看台讓民眾拍照打卡，另外還有胖卡美食車提供民眾多樣化的美食選擇。

慈惠宮活動區也將安排導覽人員介紹慈惠宮悠久的歷史人文，藉由導覽串聯通霄各特色景點，讓民眾除了到活動處各點闖關蓋章外，也能同時深入了解地方文史，邀請遊客體驗「通霄夏季限定」的七夕月老文化。

(中時)