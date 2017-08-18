陳時中參訪苗栗　關切毒品防制及長照

衛生福利部長陳時中（左二）訪苗，縣長徐耀昌（左二）致贈地方農特產加強行銷。（陳慶居攝）

陳時中參訪長照機構，了解推動現況。（陳慶居攝）

衛生福利部長陳時中18日訪視苗栗縣長期照護管理、毒品防制及心理衛生中心業務，他強調，長照2.0追求健康、在地老化，希望地方盡量提出問題進行修改，毒防中心將強化戒毒及復歸社會，期盼中央與地方建構社會安全網。他下午參訪大湖鄉長照Ａ據點及三義中途之家人子創意生活發展協會，了解業務現況。

縣長徐耀昌感謝衛福部關心苗栗長照及毒防工作，他說，縣內老年人口至106年6月底已達8萬4034人，占全縣總人口15.1％，已進入高齡化社會，全縣已設95個社區照顧關懷據點，今年希望達到100個，讓長輩在熟悉環境中健康快樂生活，延緩老化。

陳時中指出，長照2.0追求健康老化、在地老化，以提供符合人民需求的服務，希望基本骨架嚴格肉才長得健全，地方若有問題可提出來商討修改。明年衛福部將接掌毒防中心，是一項重要任務，將強化戒毒及幫助回歸社會，中央與地方要建構健全的社會安全網。

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(中時)