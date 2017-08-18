成軍19年首登TICC 旺福預告演唱會「露三點」

旺福將於10月29日舉辦演唱會。（彎的音樂提供）

徐佳瑩擔任嘉賓。（彎的音樂提供）

每年都在萬聖節前舉辦變裝惡搞演唱會的旺福，將於10月29日舉辦「2017旺聖節之退化論」演唱會；成軍19年、唱遍國內外大小音樂季的旺福，將首登台北國際會議中心舉辦售票演唱會，主唱小民說：「不管你是在哪個時期喜歡上旺福，變成了『愛福好』（旺福歌迷），這是一場集結19年回憶的總和！」

繼先前公布李英宏為首波嘉賓，身為旺福好友的徐佳瑩也確定參戰！旺福正積極籌備演唱會內容，除了經典主打歌，他們將翻唱多首歌曲，設計結合台灣時事的橋段，絕對要歌迷大飽耳福。

此外，製作單位除了宣布旺福「治裝費無上限、保證結果無下限」，也預告當天將「露三點、唱四點」（指演唱會三點進場、四點開唱），讓大家平平安安出門、開開心心回家吃晚餐；購票可洽KKTIX及全家便利商店。

(中時)