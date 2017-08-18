世大運前夕 竹市警掃毒再有斬獲
新竹市警2分局偵查隊配合執行「世大運前淨化社會治安及區域聯防毒品查緝專案暨青春專案」勤務，在新竹地區布下天羅地網，近日共查獲各式毒品案件29件35人，起獲毒品與共計643公克，有效斷阻毒品流入市面。
警方指出，今年暑假，新竹市共有2處世大運比賽用場地，警方依據情資顯示，有毒蟲認為警方全力維護世大運交通及安全勤務，將分化警力到各比賽場地執行維安，可能無法顧及一般治安勤務，近期便藉此在PUB及KTV等治安顧慮場所兜售毒品，但警方仍加強查緝，多數警員取消休假，四處布線，追出各項毒品情資。
其中，有毒品、公危等前科的36歲林姓男子，以為竹市警力全拉去世大運，便向藥頭調來大批毒品，到市區1家賓館開房間爽吸毒，不料警方早掌握情資，18日到賓館外埋伏。
便衣刑警並假扮成送外賣小弟，趁林男開門瞬間將他逮捕，起獲安非他命12公克，今天訊後依毒品罪嫌送辦。
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(中時)
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