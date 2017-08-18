王陽明抱貓耍萌 吸時尚客做公益
王陽明日前出席女裝品牌WEEKEND Max Mara秋冬發表會，自認愛貓一族的他，對品牌Chatmise系列服裝上的可愛貓咪圖騰特別有感，還應活動要求抱起貓咪合影，展現有別以往man味十足的溫柔形象。
熱愛動物的他，對家中的3隻貓咪Mario、Mya跟Max更是呵護備至，除了親自為牠們下廚外，連睡覺時都讓白貓Mario賴在老婆蔡詩芸頭頂上。自稱不是貓「奴」的他，更說愛貓就像愛老婆一樣，「因為我會對牠們很好，牠們也會對我很好。」
呼應貓咪既浪漫又衝突的個性，WEEKEND Max Mara秋冬推出以貓咪圖騰為主的Chatmise系列，並以錯視拼貼、花卉刺繡等手法點綴於條紋襯衫、背包等單品之上，彰顯喵星人淘氣俏皮的一面。本次品牌更選擇與台北市流浪貓保護協會（SCPA）合作，即日起至9月底止凡至櫃點單筆消費滿3萬5000元，即捐贈10％收入予基金會，還可獲得印有貓咪圖案的保溫瓶一只。
(中時)
關鍵字：王陽明、WEEKEND Max Mara
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