全台大停電產業損失慘重 苗議會國民黨團重批

民進黨政府「保證不缺電」，815日下午竟全台無預警大停電，造成縣內企業廠商至少3500萬慘重損失，民眾生活大亂，苗栗通霄鎮南華社區民宅更為照明點蠟燭，不慎釀成火災導致1死1傷，縣議會國民黨團18日表達最強烈的不滿！

黨團書記長李文斌表示，國民黨執政時苦口婆心告訴大家，必需穩健減核，否則電力供應堪虞，卻被打成說謊、藏電。

民進黨政府同意進口日本核食，卻反對使用核電，核1與核2號機，不重啟但仍列為備用容量掛虛帳，導致電力備載容量不足，一個大潭電廠發電機組故障就大停電。

另通霄火力發電廠更新擴建計劃更增加地方的空氣汙染與碳排量，通霄火力發電廠更新擴建需興建「通霄-義和345000伏特輸電線路」工程，計畫從通霄鎮至大湖鄉設置65座高壓電塔，引起地方反彈及不安。

國民黨團批民進黨政府用愛發電，民進黨缺少愛所以大停電，強調電力供應無虞才是經濟和產業前進基礎，更質疑前瞻計劃鐵道建設需要更多的電力供應，未來穩定電源從那裡來？

李文斌強調，政府應提早因應，妥慎規畫全台供電措施，不要老是牽扯前朝，讓企業、人民不安心，擔心什麼時候又來個大停電或大限電。

(中時)