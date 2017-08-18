郭嚴文陽春炮 猿獅戰前5局戰平
統一獅與Lamigo桃猿今交手前5局上演投手戰，桃猿史博威前5局被擊出6支安打失2分，而獅隊麥克爾此役前5局僅被擊出4支安打，不過在第2局先被郭嚴文轟出陽春炮，第5局得點圈有人時，又被藍寅倫敲安，兩隊前5局以2比2打平。
史博威此役前4局封鎖獅隊，雖與麥克爾相比，被擊出較多的安打，不過都順利化解危機，還投出4次三振，成功壓制獅隊打線，不過來到第5局卻一連投出2次觸身球，隨後被郭阜林擊出安打失掉2分。
而獅隊洋投麥克爾6日被獅隊登錄一軍，10日首戰面對富邦6局失3分無關勝敗，今面對桃猿，在第2局面對郭嚴文，挨了到中職的首發全壘打失掉1分，第5局投出保送後，又被藍寅倫擊出安打再失1分，前5局雙方打成2比2平手。
(中時電子報)
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