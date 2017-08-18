男昏睡車上 警關心意外查獲車上毒品

高雄市警方叫醒方男，意外查獲車上有毒品。（呂素麗翻攝）

方男（左）遭查獲車上有毒品，被警方上銬帶回派出所偵辦。（呂素麗翻攝）

方男把毒品和護唇膏放在一起，員警眼尖發現。（呂素麗翻攝）

警方在方男車上查獲安非他命。（呂素麗翻攝）

高雄市方姓男子昏睡在自小客車駕駛座，因路人叫不起他，擔心有危險，請警方到場了解，警方叫醒方男後，查驗他的身分，發現方男是今年8月1日列管的毒品採尿調驗人口，三民一分局長明派出所員警徐盛忠眼尖意外發現方男的駕駛座車門，竟放有2級毒品安非他命1包；方男坦承，剛買來的毒品。

長明所前天獲報建國三路有男子昏睡車上，由於最近天氣太熱，員警徐盛忠及替代役胡焜棟到場後，擔心車內男子發生意外，正準備叫鎖匠來開鎖，車內男子才睡眼惺忪的開車門。

警方查出，擔任司機的方男（26歲）是列管的毒品採尿調驗人口，方男依警方指示下車時，警員徐盛忠發現方男的駕駛座車門，除了有知名護唇膏外，竟放有2級毒品安非他命1包（含袋毛重0.8公克），方男向警坦承是自己購買的毒品，警方依法將其上銬帶返所偵辦。

方男向警方表示，自己也不知道從何時起在車上昏睡，但對於再度被查獲毒品移送法辦，自己也覺得進進出出派出所很麻煩，希望這次可以成功戒毒，不需要再到派出所報到。

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(中時)