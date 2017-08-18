柯P哭哭！世大運加油產生器 遭網友玩到樓歪

取自世大運官網

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2017年台北世大運明(19)日正式登場，世大運官網日前特別推出「中華隊加油產生器」，希望民眾能以留言替中華隊選手加油打氣，沒想到慘遭網友們瘋狂惡搞，玩到後來留言幾乎歪樓，成為本次世大運的另類行銷。

只要前往官網，按下選擇留言，從21張圖挑選出喜歡的底圖，就能留下自己的姓名和說出加油心聲。一開始大多是「團隊合作最重要!!!加油，中華隊」、「台灣加油」、「這次我們回家比賽!加油!」等為中華隊選手加油的留言；但後來網友發揮創意，開始出現各種搞笑留言，如「警察叔叔就是這個人！」、「哇，柯文哲又跌倒了」、「唯一支持荷蘭水球隊」、「這就是用愛發電」。

只能說，網友的創意真的是無極限，不過此話題也再次炒熱了即將開幕世大運，有興趣的民眾，可以前往世大運官網，一起為中華隊的選手加油。

(中時電子報)