陸兩大共享單車企業 進軍日本
共同社18日報導，在中國人氣很高的兩家共享單車企業相繼進軍日本市場。其特點是可通過智能手機方便地利用。雖然共享單車在中國作為出行方式逐漸普及，但也出現了使用後的單車亂放等社會問題。能否開展適應注重禮儀的日本實際情況的運營或將左右業務的成敗。
中國兩大巨頭之一的「摩拜單車」（Mobike）22日將在札幌市舉行業務啟動活動，23日開始面向大眾提供服務。除札幌市以外，還計劃年內擴展至福岡市等共10座城市。另一方面，競爭對手「ofo」與日本軟銀集團旗下企業合作，9月起將在東京和大阪開展業務。
共享單車與以往單車租賃不同的是結合了網路。每輛單車都搭載通信功能，使用者可通過智能手機完成結算手續和解鎖。在中國由於可自由選擇停在路邊各處的單車並在使用後隨意停放而迅速普及。
另一方面，在過度競爭的背景下，共享單車業者在中國投放的單車累計超過1600萬輛。大量單車被放置在車站前等處，出現了妨礙交通等問題，中國政府正在加強管制。
因此，摩拜單車在進軍日本市場之際，將與地方政府和當地企業攜手，在確保停車點的基礎上開展業務。該公司海外業務部門高層透露，在日本不僅限計劃中的10座城市，許多地方政府都表示很有興趣，將結合各地的情況開展業務。
(旺報)
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