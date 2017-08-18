驚！52歲《超級奶爸》真的下海拍AV

林下清志宣布進軍AV界。(取自日網)

林下清志將與大槻響等人氣女優合作。(取自大槻響部落格)

日本AV片商K.M.Produce今年3月曾在官網預告，即將有一位大咖男星下海拍AV，當時以《超級奶爸奮鬥記》走紅的52歲林下清志，就跳出來承認那位大咖男星就是他，但K.M.P.後來就澄清是一個愚人節玩笑。想不到玩笑成真，林木清志今(18日)就宣布加盟K.M.P.，並在10月13號推出首支作品。

林木清志今日宣布加盟K.M.P.公司，將與大槻響、南梨央奈、阿部乃美久等人氣女優共演，而奶爸不僅擔任男主角，還會負責腳本等事項，首支出道作品預計在10月31號推出。

林木清志表示會進軍AV界的原因，純粹是因為「很有趣」，事前也徵詢過小孩及女友的同意。

林下清志參與實境秀《超級奶爸奮鬥記》在當時創下驚人收視率，在台灣也有許多觀眾收看，曾歷經7次結婚7次離婚的他，戶籍最高紀錄是6男14女的爸爸，其中也包括前妻的小孩。

(中時電子報)