許基宏2軍敲「3響炮」 還是等不到升1軍

許基宏(右)漸找回打擊手感，且昨在2軍單場「3響炮」，但重返1軍還要等一等。(本報資料照)

上半季4隊「最會轟」、下半季變成「轟最少」的中信兄弟，現亟需恢復長程炮威力，拉升墊底戰績，結果許基宏昨(17日)在2軍敲出「3響炮」，卻還是等不到美籍教頭史耐德召喚重返1軍。

許基宏是中信兄弟繼陳子豪、曾陶鎔、詹子賢與陳子鴻之後，本季第5位單場擊出「3響炮」球員，目前在2軍出賽37場，累計擊出5轟，平均打擊率3成18，在下半季戰局吃緊下，若重返1軍應可強化打擊戰力，可是史耐德要他再等一等。

史耐德表示，很高興許基宏單場擊出3支全壘打，可是還再觀察他的打擊穩定性，而且如果讓他上1軍，誰要考量誰下2軍。

前兩季全壘打都有2位數、打擊率都超過3成的許基宏，本季在1軍只出賽9場，由於平均打擊率不到1成，4月14日就被下放到2軍，至今在2軍已經待了3個多月。

(中時電子報)