許基宏2軍敲「3響炮」 還是等不到升1軍
上半季4隊「最會轟」、下半季變成「轟最少」的中信兄弟，現亟需恢復長程炮威力，拉升墊底戰績，結果許基宏昨(17日)在2軍敲出「3響炮」，卻還是等不到美籍教頭史耐德召喚重返1軍。
許基宏是中信兄弟繼陳子豪、曾陶鎔、詹子賢與陳子鴻之後，本季第5位單場擊出「3響炮」球員，目前在2軍出賽37場，累計擊出5轟，平均打擊率3成18，在下半季戰局吃緊下，若重返1軍應可強化打擊戰力，可是史耐德要他再等一等。
史耐德表示，很高興許基宏單場擊出3支全壘打，可是還再觀察他的打擊穩定性，而且如果讓他上1軍，誰要考量誰下2軍。
前兩季全壘打都有2位數、打擊率都超過3成的許基宏，本季在1軍只出賽9場，由於平均打擊率不到1成，4月14日就被下放到2軍，至今在2軍已經待了3個多月。
(中時電子報)
關鍵字：打擊率
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