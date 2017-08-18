川普回憶錄作家預言 川普最快今秋下台

曾為美國總統川普撰寫回憶錄《交易的藝術》（The Art of the Deal）的美國作家施瓦茨（Tony Schwartz）預言，川普最快今年秋天便會辭職下台，他直言美國司法部門針對其團隊的「通俄門」調查，令他別無選擇。

施瓦茨在推特上寫道：「川普在特別檢察官穆勒及國會令他沒有選擇的餘地前，就會單方面宣布取得勝利，辭職下台。」

施瓦茨說，川普如果能熬到今年底，將會令人驚訝，他預言川普最快今年秋天便會辭職。施瓦茨當年為撰寫《交易的藝術》，曾花18個月與川普相處。

(中時)