同志女神飆唱港都　阿妹第三場嘉賓是「她」

阿妹今晚在高雄舉辦演唱會。（EMI提供）

阿妹今晚在高雄舉辦演唱會。（EMI提供）

張惠妹（阿妹）「烏托邦2.0」高雄第3場，今晚邀田馥甄（Hebe）同台飆嗓！Hebe一直以來視阿妹為偶像，2人過去雖同為浙江衛視《夢想的聲音》節目導師，卻從未同台合唱，今晩首度合體演唱〈好膽你就來〉，引爆節目高潮。

Hebe曾自嘲是「法會型歌手」，也曾在自己的台北小巨蛋演唱會上模仿「師姐」敲木魚念經，今晩Hebe再度「師姐」上身，拿著木魚為「烏托邦2.0」誦經，兩位天后風格對比差異大，果真製造意想不到的「笑」果。

(中時)