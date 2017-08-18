成龍此生最恨她？袁詠儀曬世紀合影掀真相

袁詠儀當年因電影《霹靂火》惹怒成龍。（圖／取自袁詠儀靚靚微博；百度百科）

袁詠儀分享與成龍世紀合影，宣告和好如初。（圖／取自袁詠儀靚靚微博）

袁詠儀曾被傳是成龍此生最討厭的女人。（圖／中時資料照片）

演藝圈中有不少大大小小的「鄉野傳聞」，外傳成龍此生最討厭的女人，並非昔日小三吳綺莉，而是小他17歲的女星袁詠儀，他因不滿她剛出道時工作態度差，從此揚言封殺。多年過去，今(18日)袁詠儀主動在微博提起這段往事，並秀出她與成龍大哥的合影，宣布兩人和解，也親自解釋不合過往。

出道多年的成龍，多年前曾曝非常討厭圈內一位女星，稱她耍大牌，又不肯好好對台詞，自己之後與幾位導演討論到此事，便決定聯合將她封殺，但他不肯透露該女星的名字，之後媒體挖出成龍1995年拍攝賽車電影《霹靂火》時，曾和袁詠儀槓上，更有傳聞指袁詠儀在片場沒禮貌，因休息被打擾便破口大罵劇組人員，引來成龍不滿，因此外界推測成龍口中「最討厭的女星」應該就是袁詠儀。

兩人不合之說傳了22年，今袁詠儀在微博突然曬出與成龍合影，說：「外間一直傳言我是讓成龍大哥生氣的女星，昨晚感謝在曾志偉先生的安排下，終於知道真相，謝謝。成龍大哥對我不計前嫌，原來很久前還為我製作了一些禮物，真的很感動！大哥！謝謝你！我會繼續做一個好演員」，讓網友對兩人的世紀和解相當震驚。

對此，袁詠儀接受《on.cc東網》透露，解釋曾志偉等人最近發起一個聚會，一開始受邀的是她老公張智霖，袁詠儀知道後，想起多年前和成龍的心結，便主動詢問可不可以到場跟成龍見個面，而成龍也很大方，知道會跟袁詠儀見到面，還準備了當年合作《霹靂火》所拍的膠捲底片做成紀念禮物送給她。

談到兩人陳年恩怨，袁詠儀坦言現場有問成龍當年為何生氣，成龍則告訴她當時在片場有一次失誤，使他非常不高興，但袁詠儀卻渾然不自覺，自嘲年輕時實在神經太大條，所幸兩人現在說開了，一切重修舊好，也讓袁詠儀十分欣慰。

(中時電子報)