導演陳俊任驟逝 藝人好友慨捐上百萬慰問金

簡沛恩。（洪秀瑛攝）

李易（左）、黃少祺、六月等人。（洪秀瑛攝）

韓瑜。（洪秀瑛攝）

陳宇風。（洪秀瑛攝）

星卉。（洪秀瑛攝）

三立八點檔《一家人》外景導演陳俊任本月6日肺腺癌病逝，享年51歲。他的造型師太太18日帶著4歲女兒及親友舉行告別式，黃少祺、韓瑜、六月、李易、林佑星、陳珮騏、趙駿亞等超過百位演員也都到場送他最後一程，據知製作人劉世範及三立上下盡一己之力，慷慨解囊捐了上百萬慰問金。

黃少祺和陳俊任曾合作過7、8部戲，兩人有10多年的交情，黃一路見證導演生病過程，「他到後期吃什麼吐什麼，這麼拚就是因為愛小孩、愛太太，最主要他沒辦法閒下來，所以邊治療邊工作，其實工作是他很大的精神動力，如果閒著，一個人會胡思亂想，他把生命燃燒到最後一刻，是個抗癌鬥士」。

簡沛恩說要讓導演安心地走，所以不想流淚，說完還是忍不住大哭。陳霆很欽佩陳俊任的堅強勇敢，提到導演去世的兩週前還到醫院挖除手臂骨的癌細胞手術；回憶導演最後一天到外景導戲，拍完後要監看畫面，發現他人在車上用對講機指示，後來大家拍完一幕戲便站在原地，不忍再監看畫面讓他費力氣，只要他說OK就OK。

陳宇風哽咽說，之前好幾次看著導演在劇組倒下，大家都等他舒服一點再拍；王宇婕也好幾次看到導演因化療的後遺症嘔吐不舒服，讓她看了很心疼。

(中時)