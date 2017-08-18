受夠了！加州又有人提案 要求脫離美國

由於受夠了美國遭逢近代史上最嚴重的政治危機，加州17日再提倡議，主張脫離美國聯邦政府。

法新社報導，加州當地政治團體提出新的「#Calexit」(加州脫離美國)提案投票，主張應召開修憲會議，徹底修改違背「加州精神」的立國文件。

倡議人士說，「現行法律所規定的，州與聯邦政府之間的關係，將導致加州、甚至其他州，失去對未來的主導權，必須加以修改。」

支持者今年內聲請的兩次投票皆無疾而終，他們期盼這次提案投票能在2018年執行。這項名為「加州要求召開修憲會議」的提案，在送交議會之前，須獲得州議會的支持。過去相似的脫離美國行動，均以失敗告終。

(中時)