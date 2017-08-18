北韓公開「火星-14型」導彈攻擊白宮宣傳海報

北韓的宣傳海報。（摘自kbs.co.kr網站）

據南韓國際廣播電台18日報導，北韓公開了「火星-14型」洲際彈道導彈攻擊美國白宮的宣傳海報。

北韓朝中社17日發表以「宣傳海報支持共和國政府聲明」為題的文章，並介紹了共6張宣傳海報。這些海報描寫了北韓數枚「火星-14型」洲際彈道導彈攻擊美國白宮的場面，並寫有「制裁決議」、「預防性戰爭」、「軍事選項」等字樣。

據報導，北韓海報上的「制裁決議」是指聯合國安理會日前通過的對北韓新制裁決議案，「預防性戰爭」則是美國白宮國安顧問麥馬斯特最近所說的話。

「預防性戰爭」係指，雖無迫切性軍事衝突，但預期該衝突終必發生，且延遲行動可能帶來更高的風險，因而採取的軍事行動。當年美國小布希總統攻打伊拉克，便是以此自圓其說。

(中時)